نقيب المحامين يلتقي بأعضاء مجالس نقابتي شمال وجنوب البحيرة

في إطار حرص نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، التواصل مع النقابات الفرعية للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها، وعرض جهوده في الإنجازات التي تمت خلال فترة وجيزة في ملفات متعددة.

والتقى عبد الحليم علام، أعضاء مجالس نقابة البحيرة (شمال وجنوب)، أمس الأربعاء، في لقاء ساده الود والاستماع لمطالب الجمعية العمومية بالبحيرة، وفي بداية اللقاء استمع سيادته إلى المشاكل التي تواجه محامي البحيرة في المحاكم والنيابات، وطمأن الحضور على سرعة حل هذه المشاكل والانتهاء منها في أقرب وقت، وذلك بعد اللقاء المثمر مع وزير العدل.

وعرض نقيب المحامين، الإنجازات التي حدثت في النقابة العامة، وعادت بالإيجاب على النقابات الفرعية، من خلال تطبيق نظام الميكنة الإلكترونية واللامركزية، الذي حقق نجاحًا ملموسًا، وإشادة واضحة من أعضاء الجمعية العمومية، ووفر عليهم الوقت والجهد والمال، إلى جانب زيادة مساهمة النقابة العامة في علاج السادة المحامين وأسرهم.

وأكد على العلاقات الوطيدة، والرباط القوي بينه وبين الجمعيه العمومية بالبحيره، باعتباره أبن من أبناء محكمة استئناف الاسكندرية، والتي تضم 3 نقابات فرعي؛ «الإسكندريه والبحيرة ومطروح».

ومن جانبه قال علاء النحاس، نقيب محامي جنوب البحيرة، إن لقاء نقيب المحامين كان مثمرًا للغاية، وعرض نتائج اجتماعاته المتكررة مع وزير العدل وقيادات الوزارة، للوصول إلى حل للمشاكل التي تقابل السادة المحامين في المحاكم، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين عبدالحليم علام، بشرهم بأخبار جديدة عن رسوم التقاضي، وسيكون هناك تعديل لبعض الرسوم.

وأوضح نقيب جنوب البحيرة، أن النقيب العام، أكد على وجود انفراجة في موضوع تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية، وأنها في طريقها للحل، كما استمع سيادته لاقتراحات حول دمغة المحاماة، وطرق العمل بها، ولفت «النحاس» إلى أن لقاء علام بمحامي البحيرة، طمئنهم على النقابة العامة في ظل قيادته الرشيدة.

وفي ذات السياق، ثمن عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، لقاء نقيب المحامين، بمجالس الفرعية شمال وجنوب، والاستماع لكافة مطالبهم، والمشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.

وأوضح نقيب محامي شمال البحيرة، أن النقيب العام، أخبرهم أنه في تواصل مستمر مع وزارة العدل، لتحسين العلاقة بين النقابة والوزارة بما يخدم مصالح المحامين، وبشرهم بأن الأوراق المميكنة في المحاكم ستكون بشكل اختياري للسادة المحامين، وشدد «عودة» على ثقة محامي البحيرة، في عمل عبد الحليم علام، لصالح المحامين والمحاماة.

واختتم عبد الحليم علام، لقاءه بمحامي البحيرة، بتفقد مبنى نقابة البحيرة (شمال وجنوب)، والموظفين بالفرعيتين، والتعرف على المعوقات التي تقابلهم، ووعد بحلها في أقرب وقت.