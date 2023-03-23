الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1290 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1290 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد شن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1290 مخالفة مرورية، بينها 649 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و530 مخالفة متنوعة، وضبط 10 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 11 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و83 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4150 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 16 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.

مرور القليوبية السيارات المخالفة الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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