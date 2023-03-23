جامعة بنها تنظم قافلة طبية بـ«السفاينة» في القليوبية

نظمت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، قافلة طبية متكاملة بقرية السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وجاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والمد ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 217 حالة تنوعت ما بين 45 حالة باطنة ، و67 حالة أطفال ، و59 حالة رمد ، و46 حالة عظام ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

وتفقد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات القافلة الرياضية التي نظمتها كلية التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة " بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ.