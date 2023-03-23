ضبط طني مخللات فاسدة في القليوبية

تمكنت حملة من مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 2 طن مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويضر بصحة المواطنين في أحد المعامل بالخانكة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين.

وأفاد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية بوجود تعليمات مشددة بتنسيق عمل لجان مراقبة الأغذية بالقليوبية للمرور على كافة أرجاء المحافظة حيث قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بالخانكة.

وأوضح وكيل المديرية أن الحملة أسفرت عن ضبط 2 طن مخللات منتج نهائي غير مدون عليها أي بيانات ويتم تصنيعها في مكان غير مرخص وغير مستوفي للإشتراطات الصحية، كما تم إعدام ١٠٠ كيلو جرام من الزيتون الأسود التالف ، وجميع الأصناف المذكورة بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام.

كما حررت الحملة 3 محاضر بالمخالفات الموجودة من عدم وجود تراخيص للعمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بقطاع الأغذية و نقص الاشتراطات الصحية لأماكن تداول المنتجات الغذائية وجري عرض المحاضر والمضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .