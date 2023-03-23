أبرز المواقف المضحكة مع عائلتك في أول أيام رمضان

اليوم هو أول يوم من رمضان وهو ما يعني ثلاثة أشياء، الإرهاق والرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم وعدد كبير من الحوادث المرحة التي ستجعل بداية الشهر الكريم لا تُنسى.

«الدستور» تستعرض في التقرير التالي بعض المواقف المضحكة التي ستواجهها في اليوم الأول من صيام شهر رمضان الكريم، ومتكررة الحدوث مع الجميع.

فقدان الذاكرة في رمضان

إنه اليوم الأول، لقد استيقظت فتتوجهت إلى المطبخ وتحضر بعض القهوة وتنغمس في الجلوس على أريكة مريحة.

توهج الأمهات

اليوم الأول هو اليوم الذي ستكون فيه والدتك في ذلك المطبخ مع طي أكمامها، وتنطلق في مهمة لتحضير أشهى مذاق على الإفطار خلال الشهر بأكمله، يضع هذا اليوم معيارًا للشهر بأكمله، لذا تتعامل أمهاتنا مع الأمر بجدية تامة.

الأكل أثناء النوم

قبل اليوم الأول من شهر رمضان، عادة ما يكون لدى الكثير منا هذه الخطة المخادعة حيث نقرر البقاء مستيقظين بعد شروق الشمس ببضع ساعات حتى نتجنب الصوم المتعب ونستيقظ قبل الإفطار بدقيقتين، الشيء هو أنه اليوم الأول لذلك لا يزال جسمنا غير معتاد على جدول النوم المقلوب بالكامل.

الصلاة

إنه صراع دائم في كل شهر رمضان خاصة في اليوم الأول، حيث تدخل الأسرة في جدال مضحك حول ما إذا كان ينبغي عليهم الصلاة أولاً أو تناول الطعام أولاً، الأمر برمته ويؤدي إلى بعض الحوادث المرحة سواء كان أحد أبناء عمومتك يتسلل بقطعة من الدجاج إلى غرفة نومه لتجنب الجدل أو أن والدك يقف أمام سجادة الصلاة ويحدق في الجميع للانضمام إليه.

أكياس الطعام المجاني

في كل شهر رمضان يخرج الكثير من الناس إلى الشوارع قبل دقائق من الإفطار لإعطاء الناس أكياسًا من الطعام المجاني في اليوم الأول على وجه الخصوص ينخرط بعض الأشخاص قليلاً في هذا الدور ويرمون أكياس طعام رمضانية مليئة بالتمر والعصير والماء عبر نوافذ السيارات المتحركة.