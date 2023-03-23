الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: أبعدنا مدمرة أمريكية دخلت إلى بحر الصين الجنوبى

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني الخميس، أنه راقب مدمرة أمريكية دخلت إلى بحر الصين الجنوبي واقتربت من جزر باراسيل، وأنه أبعدها خارجه.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز تطالب الصين بالسيادة على غالبية بحر الصين الجنوبي الذي تتشاركه مع عدة دول أخرى، وعززت تواجدها العسكري هناك في السنوات الأخيرة.

وتجري القوات الأمريكية تدريبات في بحر الصين الجنوبي الذي تبلغ مساحته نحو 3.5 مليون كيلومتر مربع، وهو طريق أساسي يربط بين موانئ المحيطين، الهادئ والهندي، وتمرّ عبره سنوياً تجارة بقيمة 5 تريليونات دولار.

أعضاء الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون يمنع البنك الدولي من إقراض الصين

وفي سياق منفصل، أعلن السناتور الجمهوري جون باراسو، أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قانون لمنع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي من تقديم قروض للصين.

وقال باراسو: "بصفتها أكبر مانح لهذه البنوك، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية التأكد من أن أموالنا ومواردنا تذهب إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وليس إلى الصين. سينهي مشروع القانون هذا الإقراض للصين ويساعد في إعادة توجيه بنوك التنمية متعددة الأطراف نحو أهداف التنمية".

ووفقا له، فإن مشروع القانون، الذي أيده أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ، من بينهم ممثل واحد عن الحزب الديمقراطي، يٌلزم وزير المالية بإعطاء تعليمات للممثلين الأمريكيين في هذه المنظمات "بالاعتراض على أي قرض أو تمديد أو مساعدة فنية للصين من قبل هذه المؤسسات".

ووفقا لبيان باراسو، منذ عام 2016، وافق البنك الدولي على 9.6 مليار دولار لمشاريع في الصين، وأصدر بنك التنمية الآسيوي قروضا بقيمة 10.6 مليار دولار.

وتدهورت العلاقات الصينية الامريكية في أعقاب حادثة منطاد الهواء الصيني الذي طاف حول ولايات امريكية قريبا.

الصين مدمرة أميركية بحر الصين الجنوبي وكالة رويترز الجيش الصيني القوات الأميركية

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