وزير الرى: مصر حريصة على إبراز قضايا المياه فى المحافل الإقليمية والدولية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عدد من اللقاءات مع وزراء المياه بالعديد من دول العالم، وذلك على هامش فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" في نيويورك.

حيث إلتقى الدكتور هانى سويلم بكل من حسن نصير وزير الموارد المائية الباكستاني، و ستيف ليمك وزير البيئة الألماني، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية

وأكد الدكتور هاني سويلم، حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنه تم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ٢٠٢٢ تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، كما كانت المياه قضية محورية في المناقشات التي تمت خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستعقد النسخة السادسة من إسبوع القاهرة للمياه في شهر إكتوبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستواصل مصر التنسيق الحالي مع دولة الإمارات للتأكيد على الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي.

يأتي ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

كما تستعرض دول العالم خلال المؤتمر، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

كذلك، تسعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم، وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

