الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

23 مارس.. مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 رمضان 1444 هـ فى مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، بدأت عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس، حيث يهتم المسلمون فى جميع محافظات مصر، بمعرفة موعد أذان الفجر لضبط موعد السحور وتناول الطعام والشراب قبل الأذان وبداية الصيام، وكذلك موعد أذان المغرب، وهو توقيت انتهاء صيام اليوم وبدء تناول الطعام واداء الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 1 رمضان فى محافظات مصر

ولذلك يستعرض لكم الدستور فى هذا التقرير مواقيت الصلوات الخمس لليوم الخميس أول أيام شهر رمضان 1444 هـ، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر 4:30  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:02 م
  • موعد صلاة العصر 30: 3 م
  • موعد صلاة المغرب 6:08 م
  • موعد صلاة العشاء 7:25 م

 

موعد أذان الفجر أول أيام شهر رمضان 2023

موعد أذان المغرب فى أول أيام رمضان 2023 بجميع محافظات مصر

مواعيد الصلاة في الإسكندرية         

  • وقت صلاة الفجر 4:33 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:07 م
  • موعد صلاة العصر 3:35 م
  • موعد صلاة المغرب 6:13 م
  • موعد صلاة العشاء 7:31 م

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:25 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:58 م
  • موعد  صلاة العصر 3:26 م
  • موعد صلاة المغرب 6:05 م
  • موعد صلاة العشاء 7:22  م.

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:20 ص
  • وقت صلاة الظهر 11:50 ص
  • موعد صلاة  العصر 3:18 م
  • وقت صلاة المغرب 5:56 م
  • وقت صلاة العشاء 7:11 م.

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

  • وقت صلاة الفجر 4:28  ص
  • موعد صلاة الظهر 11:56 ص
  • موعد صلاة العصر 23: 3
  • موعد صلاة المغرب 6:03 م
  • موعد صلاة العشاء 7:15
مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم الصلاة 1 رمضان شهر رمضان موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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