رمضان فى إيران.. استعدادات شعبية ضعيفة والأزمات السياسية تطغى على مظاهر الاحتفالات

تحتفل إيران خلال هذه الفترة بالعديد من المناسبات الهامة، فمن الاستعداد لشهر رمضان إلى عيد النيروز وحلول الفارسي الجديد، حيث يسود الاحتفال أجواء شعبية ضعيفة في ظل مواجهة أزمات سياسية تطغي على مظاهر الاحتفالات.

وبحسب شبكة فويس أوف أمريكا، فقد يبدأ مهرجان النوروز الذي يُحتفل به منذ حوالي 3000 عام، في اليوم الأول من الربيع ويحتفل بإعادة إحياء الطبيعة، مستهلًا ما يقرب من أسبوعين من الصمت في شوارع طهران المزدحمة عادة حيث يهجر الناس المدينة إلى الريف.

وقالت لاله، طالبة تغادر طهران متوجهة إلى مدينة تبريز في الشمال الغربي: "لمدة 15 يومًا، نحاول أن ننسى صعوبات الحياة اليومية من خلال قضاء وقت ممتع، وتناول وجبات معدة بعناية وتقديم الهدايا للعائلة والأصدقاء".

لكن هذا العام، سيتعين على المسلمين الذين يحتفلون بعيد النوروز ، بما في ذلك جميع سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة تقريبًا، التوفيق بين هذه التقاليد والتزامات رمضان، شهر الصيام الإسلامي المقدس.

الاحتفالات بشهر رمضان في إيران

وخلال شهر رمضان، الذي من المقرر أن يبدأ الخميس، ويمتنع فيه المسلمون عن الأكل والشرب من الفجر حتى الغسق، ويشكل ذلك معضلة بالنسبة للاحتفالات الختامية للنوروز ، بعد 12 يومًا من بداية العام الجديد الذي يميزه "يوم الطبيعة" ، حيث يذهب الإيرانيون في نزهات في المساحات الخضراء.

وفي العام الماضي ، حذر المدعي العام محمد جعفر منتظري أولئك الذين يمتنعون عن الصيام في الأماكن العامة سيتعرضون للعقاب.

عام حزين جدًا

وفي ظل أجواء احتفالية شعبية ضعيفة في إيران، يقول بعض الإيرانيين إنهم ليسوا في مزاج احتفالي بعد عام صعب اتسم بارتفاع التضخم والتوترات في الشارع.

ووفقًا للتقرير الأمريكي، حيث كانت إيران هدفًا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المعوقة منذ عام 2018، وذلك بعدما قرر الرئيس الامريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

كما تعرضت إيران خلال الفترة الماضية، لحركة احتجاجية اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، تم اعتقالها في 16 سبتمبر بسبب مزاعم مخالفتها للحجاب الإيراني الصارم.

وأودت أعمال العنف التي أعقبت ذلك بحياة مئات الأشخاص، بمن فيهم العشرات من أفراد الأمن، وشهدت اعتقال آلاف آخرين، مما ألقى بظلاله على احتفالات العام الجديد وشهر رمضان المبارك هذا العام.