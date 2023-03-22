طقوس احتفال الكنديين بشهر رمضان الكريم

ذكرت صحيفة سي آي سي الكندية "صوت الهجرة الكندية"، إن كندا تعمل على احتضان معتقدات جميع الوافدين الجدد بغض النظر عن خلفياتهم، وجزء من ذلك هو إدراك جميع الاحتفالات والمناسبات الدينية الرئيسية.

وأكدت سي آي سي أن كندا تفتخر بالتعددية الثقافية وتحتضن ديانات جميع الوافدين الجدد، حيث يضمن قانون التعددية الثقافية الكندي أن لجميع الأشخاص في كندا، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، الحق في حرية المعتقد دون اضطهاد.

وإن الإسلام هو ثاني أكثر الديانات شيوعًا في كندا وفقًا لتعداد 2021 من هيئة الإحصاء الكندية.

يشير الإحصاء إلى أنه بين عامي 2001 و2021، نما عدد المسلمين في كندا من 2٪ من إجمالي عدد السكان إلى 4.9٪. هذا يمثل ما يقرب من 1.8 مليون شخص.

ويعزو الإحصاء النمو في عدد السكان المسلمين في كندا إلى الهجرة. ما يقرب من ربع سكان كندا مهاجرون وتظهر البيانات أنه بين عامي 2011 و2021 ، أفاد 18.9٪ من المهاجرين بأنهم مسلمون. يعيش معظمهم في أونتاريو، حيث يبلغ عدد السكان المسلمين 6.7٪.

الاحتفال برمضان

وأكدت سي آي سي أن رمضان عيد ديني للمسلمين ويحتفل به في الشهر التاسع من التقويم القمري، بالنسبة لعام 2023، يوافق ما بين 22 مارس أو 23 مارس وإنه شهر الصيام والصلاة والتفكير والصدقة الذي ينتهي بالعيد، إحدى أهم العطلات في السنة الإسلامية.

وفي كندا، يحتفل كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال بشهر رمضان من خلال إصدار البيانات وحضور أو استضافة وجبات الإفطار لتناول الإفطار. يصدر رئيس الوزراء بيانًا خاصًا للاحتفال بشهر رمضان وتقديرًا لمساهمات الكنديين الإسلاميين.

ويستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا حسب السنة ويتحرك دائمًا لمدة 12 يومًا. على مدى بضع سنوات، يمكن أن ينتقل من ليالي الشتاء الطويلة إلى الربيع أو الصيف عندما تصبح الأيام أطول بكثير.

وهذا يعني أنه عندما يصادف شهر رمضان في الربيع أو الصيف، فإن أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الشمالية في كندا لديهم وقت أطول للانتظار حتى غروب الشمس وفاصل زمني قصير قبل أن تشرق مرة أخرى. في تورنتو، أكبر مدن كندا، يمكن للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان هذا العام أن يتوقعوا الصيام لما يزيد قليلًا عن 13 ساعة في اليوم طوال شهر أبريل. سينتظر المقيمون في وايت هورس 15 ساعة بين الوجبات بحلول نهاية الشهر.

وجانب آخر من رمضان هو إعطاء المال لمن هم أقل حظًا، المعروف باسم الزكاة. الزكاة نقدية بحتة، ومن المتوقع أن يتبرع من يزيد دخله عن حد معين عن أمواله للأعمال الخيرية. خلال شهر رمضان، ستستضيف المنظمات الخيرية في جميع أنحاء كندا مآدب الإفطار وغيرها من الأحداث الكبيرة لجمع الأموال للمسلمين الأقل حظًا، سواء في كندا أو في الخارج.

يوجد أكثر من 20 مسجدًا في كل من تورنتو وفانكوفر ومونتريال وإدمونتون وكالغاري. يصلي المسلمون الملتزمون خمس مرات في اليوم على مدار العام بأكمله ولكن خلال شهر رمضان، يتم تشجيعهم على قضاء المزيد من الوقت في الصلاة. يستغرق بعض المسلمين وقتًا في صلاة التراويح، مما يعني قراءة أجزاء من القرآن كل يوم طوال الشهر. يمكن القيام بذلك في المنزل أو المسجد.

وينتهي رمضان بعيد الفطر. عادةً ما يبدأ اليوم بارتداء ملابس جديدة والذهاب إلى المسجد للصلاة. باقي أيام العيد مخصصة للطعام الجيد وزيارة الأصدقاء والعائلة. سيكون لدى الأسر الحلويات مثل الميثاي أو التمر أو البقلاوة، اعتمادًا على تقاليدهم للترفيه عن الضيوف طوال اليوم.