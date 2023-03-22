غدا.. انطلاق الموسم الرابع لبرنامج «كلم ربنا» على الراديو 90.90

ينطلق غدا الخميس، في أول أيام شهر رمضان المبارك، حلقات الموسم الرابع علي التوالي من برنامج «كلم ربنا» على الراديو 90.90، الذي يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن.

ويذاع البرنامج الإذاعي «كلم ربنا» يوميا قبل مدفع الإفطار في تمام الساعة 6 مساءً علي الراديو 90.90.

ويستضيف البرنامج في موسمه الجديد، 30 شخصية سياسية وإعلامية وفنية ورياضية ودينية، في قالب إنساني يعرض أبرز المواقف الحزينة التي مر بها عدد من الشخصيات العامة اضطرتهم للدخول في حالة حوار إنساني مع الله في لحظة شجن وانكسار.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الموسيقار الكبير هاني شنودة إضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة على وجه التحديد.

وكان برنامج «كلم ربنا» قد حقق في جميع مواسمه السابقة انتشارا واسعا وكان أحد أبرز البرامج على الراديو 90.90، استضاف خلالها شخصيات بارزة كان على رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الأرثوذكسية، والدكتور حسام موافي والكابتن أشرف قاسم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك.