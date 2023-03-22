الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدا.. انطلاق الموسم الرابع لبرنامج «كلم ربنا» على الراديو 90.90

الصحفى أحمد الخطيب
الصحفى أحمد الخطيب

ينطلق غدا الخميس، في أول أيام شهر رمضان المبارك، حلقات الموسم الرابع علي التوالي من برنامج «كلم ربنا» على الراديو 90.90، الذي يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، رئيس تحرير  جريدة الوطن.

ويذاع البرنامج الإذاعي «كلم ربنا» يوميا قبل مدفع الإفطار في تمام الساعة 6 مساءً علي الراديو 90.90.

ويستضيف البرنامج في موسمه الجديد، 30 شخصية سياسية وإعلامية وفنية ورياضية ودينية، في قالب إنساني يعرض أبرز المواقف الحزينة التي مر بها عدد من الشخصيات العامة اضطرتهم للدخول في حالة حوار إنساني مع الله في لحظة شجن وانكسار.

 ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته الموسيقار الكبير هاني شنودة إضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة على وجه التحديد.

وكان برنامج «كلم ربنا» قد حقق في جميع مواسمه السابقة انتشارا واسعا وكان أحد أبرز البرامج على الراديو 90.90، استضاف خلالها شخصيات بارزة كان على رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الأرثوذكسية، والدكتور حسام موافي والكابتن أشرف قاسم نجم منتخب مصر ونادي الزمالك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

سوق الكانتو.. أمير كرارة: «طه القماش» أرهقنى والمسلسل من أهم الأعمال فى مسيرتى

طقوس الاحتفال بشهر رمضان فى ولاية مينيسوتا الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»