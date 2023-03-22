18 أسبوع تصوير.. خالد يوسف يكشف كواليس مسلسل «سره الباتع»

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل تصوير مسلسله الجديد "سره الباتع"، والذي قام بتأليفه وإخراجه والمقرر إذاعته عبر فضائية "الحياة" خلال شهر رمضان 2023.

وقال خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن المسلسل هو التجربة الأولى له في الدراما التلفزيونية، مؤكدًا أنه كان حريصا على اختيار موضوع جيد.

وتابع: تحمست لفكرة المسلسل المكون من 60 حلقة، واستخدمت فن تكثيف اللحظة والإيقاع السينمائي لكثرة الأحداث.

وأكد خالد يوسف أن طول أحداث المسلسل جعله أصعب التجارب التي قدمها، مُشيرًا إلى أنه كان يصور الفيلم في 8 أسابيع فقط أما مسلسل "سره الباتع" فاستمر تصويره لـ18 أسبوعًا دون توقف كما أن المشاهد ليست سهلة، وكل مشهد بحكاية.

وأوضح أن فكرة استخدام "تكنيك السينما" بإيقاعها وآلياتها في دراما تليفزيونية أمر مرهق، مشيرًا إلى أنها تشبه عملية انتحارية حتى ينتهي منه في هذا الوقت.

أبطال سره الباتع

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، وغيرهم من النجوم.