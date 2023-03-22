رئيس الاحتياطى الفيدرالى: مستمرون فى هدفنا لإعادة التضخم إلى 2%

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، عن أن النظام المصرفي الأمريكي متماسك، كما أن الهدف لا يزال إعادة التضخم إلى 2%.

وقال الفيدرالي، إن النشاط في قطاع المساكن لا يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع الفائدة.

وتوقف انتعاش شهدته الأسهم الأوروبية على مدى يومين، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بعدما أثارت بوادر على مشكلات في القطاع المصرفي آمالًا في أن يتبع البنك نهجًا معتدلًا في رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة بعد انتعاش دام يومين، مدعومًا بارتفاع أسهم البنوك بعد اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وصعد مؤشر البنوك الأوروبية 0.2 بالمئة بعد قفزة خمسة بالمئة في الجلستين الماضيتين عندما ارتفعت المعنويات بفضل استحواذ بنك "يو.بي.إس" السويسري على بنك كريدي سويس والإجراءات المنسقة التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز السيولة.