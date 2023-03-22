الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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اقتصاد

علاء عز: تحقيق الحياد التنافسى سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية

د.علاء عز
د.علاء عز

أكد د.علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أهمية تحقيق الحياد التنافسي بين الدول وبعضها البعض وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، موضحًا أن بعض الدول تقوم بتقديم دعم بعض المنتجات التي تصدرها إلى السوق المصرية، وبالتالي لا تحقق منافسة عادلة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن جهاز مكافحة الإغراق المصري يعد مكملًا للمنظومة التشريعية الخاصة بحماية المنافسة.

وأشار "عز" إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى تحقيق التوازن بين كل أطراف السوق مشددًا على أنه لا ينحاز لقطاع على حساب الآخر، لافتًا إلى أن تحقيق التنافسية والحياد التنافسي سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الفرنسية أهمية  تطبيق منظومة الحياد التنافسي والتي تعتبر آلية من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية مؤكدًا أنه نتيجة المتغيرات العالمية الاقتصادية بدأت العديد من الشركات الأجنبية في التوجه بصناعتها نحو دول أخرى التي كانت تعتمد عليها في توطين هذه الصناعة، لافتًا إلى أن منطقة البحر المتوسط هي الأقرب إليها في الوقت الحالي وبالتالي لا بدّ من تكاتف كل الجهات والعمل على وضع قواعد معايير وتنظيم السوق وتحقيق تنافسية عادلة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، منوهًا بأن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسي تعد مبادرة جيدة لحوار مجتمعي لدعم القطاع الخاص. 

قواعد معايير وتنظيم السوق وتحقيق تنافسية عادلة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، منوهًا بأن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسي تعد مبادرة جيدة لحوار مجتمعي لدعم القطاع الخاص.

اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف استعراض استراتيجي استثمارات استراتيجية

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