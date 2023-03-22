تحويلات مرورية لاستكمال العمل بمشروع المونوريل فى يوسف عباس

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لحل أزمة الكثافات المتوقعة وتسيير حركة المرور.



جاء ذلك بالتزامن مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة، الأمر الذى يستلزم الاستمرار فى الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس.

وسيجري تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 /3 /2023 لمدة 15 يوماً من الساعة 12،05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.