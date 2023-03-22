حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم أجمعين، وأن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

كما وجه حزب المؤتمر، التهنئة لأبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في ميادين الشرف والكرامة، الذين يسطرون الأمجاد ببطولاتهم وتضحياتهم، ورجال الشرطة عيون الوطن الساهرة ، سائلاً المولى تعالى أن يجعله شهر خير على الجميع وأن ينعم وطننا الحبيب بالأمن والأمان والإستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا حزب المؤتمر الشعب المصري، إلى استلهام روح الشهر الفضيل في التراحم والتواصل والعمل على نشر الخير بصوره وأشكاله كافة، تماشياً مع تعاليم ديننا الحنيف، والعمل على مضاعفة العطاء ومساعدة كل ضعيف، والأخذ بيد كل محتاج، لنشر الخير في كل وقت ومكان في وقت نحن جميعا بحاجة إلى التكافل والترابط والتمسك بقيم ديننا الحنيف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تبادل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم مع قيادات ورؤساء وملوك الدول الإسلامية والعربية، حيث وأعرب الرئيس السيسي- في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية- عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وجاء نصها كالتالي: (الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أبعث أليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.