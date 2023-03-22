مشاجرة تنتهى بإصابة عاطل فى المنوفية

أصيب طالب بحرج نافذ فى البطن، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلافات سابقة مع آخر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بإصابة طالب بحرج نافذ فى البطن بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وذلك عقب قيام عاطل بطعنه بمطواة بسبب خلافات بينهم، على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى شبين الجامعى.

وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.