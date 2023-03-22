التفاصيل الكاملة لمصرع شخص وإصابة 12 فى تصادم مروع بأشمون

استقبل مستشفى أشمون العام، جثمان شخص لقي مصرعه و13 مصابا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية، حيث اصطدمت سيارة نقل مع سيارة ميكروباص وجرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلت المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم وتقديم الخدمات الطبية لهم.

ودفعت سيارات الإسعاف بعدد من سياراتها إلى مكان الحادث لنقل المصابين بعد ورود بلاغ من الأهالي، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى للإخلاء وهي أشمون العام بالتنسيق مع غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بالمنوفية.

وأكد مصدر طبي لموقع الدستور، أن الحالات المصابة في حادث التصادم على الطريق الإقليمي تتراوح إصابتها بين جروح وكسور وكدمات، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى أشمون العام، ورفع درجة الاستعداد في الطوارئ للتعامل مع الحالات المصابة بتواجد أطباء الطوارئ والعظام والجراحة، مع متابعة قيادات مديرية الصحة.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة، لاستقبال اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أصيب فيه 13 شخصا وتوفي آخر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمدينة أشمون فى استخراج المصابين من السيارة، ونقلهم من خلال الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام، وقامت الجهات المعنية برفع السيارات المتسببة فى الحادث من على الطريق لإحداث السيولة المرورية.

