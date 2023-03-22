الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط طفلة في بالوعة صرف صحي بالخليفة: كانت راجعة من الحضانة

طفلة
طفلة

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة سقوط طفلة في بالوعة صرف صحي، بمنطقة الخليفة.

وقالت والدة الطفلة إنهما كانا عائدين من الحضانة وأن الطفلة أثناء سيرها بجانب والدتها، سقطت فجأة داخل بالوعة مكشوفة، واستنجدت الوالدة بالمارة، فانتشلوها ولكنها كانت فارقت الحياة.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي، بسقوط طفلة في بالوعة صرف صحي، بدائرة قسم الشرطة ووفاتها.

بالانتقال تبين العثور على طفلة، تدعى ياسمين م 4 سنوات، وبالفحص تبين أنها توفيت بسبب الغرق في مياه بالوعة الصرف الصحي، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

كشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية سقوط طفلة منطقة الخليفة بالوعة صرف صحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

سامح قته: 38 مليون دولار أرباح النايل سات خلال 2022

نقيب التمريض: تغير المسمى الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض

«الرى» تطلق مسابقة «الماء فى القرآن والسنة» للتوعية بترشيد الاستهلاك

طلائع البحيرة تحصد المراكز الأولى في ختام مسابقة «كنوز مصرية»

مركز ثقافى ومزار إسلامى.. مسجد الميناء بالغردقة قِبلة المصريين والسياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»