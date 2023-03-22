سقوط طفلة في بالوعة صرف صحي بالخليفة: كانت راجعة من الحضانة

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة سقوط طفلة في بالوعة صرف صحي، بمنطقة الخليفة.

وقالت والدة الطفلة إنهما كانا عائدين من الحضانة وأن الطفلة أثناء سيرها بجانب والدتها، سقطت فجأة داخل بالوعة مكشوفة، واستنجدت الوالدة بالمارة، فانتشلوها ولكنها كانت فارقت الحياة.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي، بسقوط طفلة في بالوعة صرف صحي، بدائرة قسم الشرطة ووفاتها.

بالانتقال تبين العثور على طفلة، تدعى ياسمين م 4 سنوات، وبالفحص تبين أنها توفيت بسبب الغرق في مياه بالوعة الصرف الصحي، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

كشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.