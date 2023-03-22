استقرار الذهب عند 1940.11 دولار للأوقية اليوم الأربعاء

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، مع إحجام بعض المستمرين عن التداول في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة واتضاح الصورة بخصوص مستقبل السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1940.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.10 دولار.

وقال كريستوفر وونج خبير الاستراتيجيات لدى (أو.سي.بي.سي) لتداول العملات "ما زالت السوق تشهد تطورات سريعة، لكن حسب الموقف الحالي يبدو أن جراح القطاع المصرفي بدأت تندمل بعد حزم الدعم الطارئة وتطمينات السلطات... الذهب تراجع مع انحسار الطلب عليه كملاذ آمن".

وقفز المعدن النفيس في الآونة الماضية بنحو عشرة بالمئة، أو حوالي 180 دولارا، مسجلا أعلى مستوياته في عام بفضل الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وأزمة في بنك كريدي سويس. لكن الأسعار هدأت بعدما أنعش إنقاذ كريدي سويس الإقبال على المخاطر رغم استمرار الضبابية بشأن النظام المالي.