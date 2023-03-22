الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقرار الذهب عند 1940.11 دولار للأوقية اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، مع إحجام بعض المستمرين عن التداول في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة واتضاح الصورة بخصوص مستقبل السياسة النقدية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1940.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. 

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.10 دولار.

وقال كريستوفر وونج خبير الاستراتيجيات لدى (أو.سي.بي.سي) لتداول العملات "ما زالت السوق تشهد تطورات سريعة، لكن حسب الموقف الحالي يبدو أن جراح القطاع المصرفي بدأت تندمل بعد حزم الدعم الطارئة وتطمينات السلطات... الذهب تراجع مع انحسار الطلب عليه كملاذ آمن".

وقفز المعدن النفيس في الآونة الماضية بنحو عشرة بالمئة، أو حوالي 180 دولارا، مسجلا أعلى مستوياته في عام بفضل الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وأزمة في بنك كريدي سويس. لكن الأسعار هدأت بعدما أنعش إنقاذ كريدي سويس الإقبال على المخاطر رغم استمرار الضبابية بشأن النظام المالي.

الذهب أسعار الذهب الأمريكي البنك المركزي الأمريكي الفائدة أسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

سامح قته: 38 مليون دولار أرباح النايل سات خلال 2022

نقيب التمريض: تغير المسمى الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض

«الرى» تطلق مسابقة «الماء فى القرآن والسنة» للتوعية بترشيد الاستهلاك

طلائع البحيرة تحصد المراكز الأولى في ختام مسابقة «كنوز مصرية»

مركز ثقافى ومزار إسلامى.. مسجد الميناء بالغردقة قِبلة المصريين والسياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»