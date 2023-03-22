تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام خادمة بسرقة شقة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سرقة سيدة لمشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول.

كانت نجحت قوة أمنية في ضبط إحدى السيدات؛ لقيامها بسرقة مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية – مشغولات ذهبية من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وإعترفت بإرتكاب الواقعة نظراً لطبيعة عملها طرف "مالك المسكن المجنى عليه" وعلمها بإحتفاظه بمبالغ مالية بمحل سكنه ، حيث تمكنت من الإستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات بأسلوب "المغافلة" .

تم بإرشادها بمسكنها ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية