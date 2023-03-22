مركز ثقافى ومزار إسلامى.. مسجد الميناء بالغردقة قِبلة المصريين والسياح

هنا مسجد الميناء بالغردقة أحد أشهر المساجد بمحافظة البحر الأحمر وأكثرها إقبالًا من أهالي مدينة الغردقة والوافدين عليها من السياح، حيث يعتبر مزارًا سياحيًا ومركزًا ثقافيًا، ويضم عددًا من الأئمة الذين يتحدثون بعدة لغات للرد على استفسارات المئات من السائحين الذين يقومون بزيارة المسجد يوميًا، ضمن رحلات السيتى تورز، لأهم معالم مدينة الغردقة، ويجذب المسجد المصلين من مختلف أنحاء مدينة الغردقة لأداء الصلوات فيه.

يقول الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، إن المسجد يتسع لـ7 آلاف مصلٍ، وتصل مساحته إلى 8 آلاف متر مربع، ويحتوى على 35 قبة ما بين صغيرة وكبيرة، وشُيّد على الطراز الإسلامي وبني في عام 2006 ثم صدر له قرار في عام 2013 بأن يكون مزارًا سياحيًا.

وأضاف إمام وخطيب مسجد الميناء لـ"الدستور"، أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة يشهد إقبالًا من السائحين الأجانب في غير أوقات الصلاة، كونه يتميز بتصاميم إسلامية تجذب السياح والمصريين، مما جعله على رأس خريطة الجولات للبرامج السياحية التي تنظمها الشركات لسائحيها من كل الجنسيات.

وتابع أن المسجد يضم بداخلة مكتب خدمة للسائحين لتوزيع الملابس المحتشمة على السائحات، والذى يتمثل فى ارتداء "الإسدال" بألوان وأشكال مختلفة والتقاط الصور التذكارية بساحة المسجد الخارجية، كما يضم المسجد مكتبة إسلامية تحتوى على مجموعة من الكتب والكتيبات الصغيرة التى تشرح تعاليم الدين الإسلامى السمحة ومكارم الأخلاق ووسطيته بمختلف اللغات، لافتًا إلى أنه إذا رغب أي سائح في اقتناء أي كتاب فإنه يحصل عليه مجانًا، كما يقوم المرشدون السياحيون بشرح معلومات عن المسجد ومساحته وعدد المصلين ومعلومات عن الدين الإسلامى وتعاليمه وتوزيع كتيبات وسيديهات عن الإسلام بعدة لغات، ويرتدى السائحون المترددون على المسجد الزي الإسلامي قبل دخولهم للمسجد وذلك من خلال غرفة مخصصة لهم.

يذكر أن مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة يُصنّف مركزًا إسلاميًا لما يحتوى عليه من تصاميم معمارية إسلامية من مختلف العصورالإسلامية، ومساحته الشاسعة التي تتسع لنحو 7 آلاف مصلٍ، ويبلغ ارتفاع مآذنه نحو 60 مترًا، ليكون أعلى ارتفاع لمبنى بالغردقة، بالإضافة لقبب المسجد التي بلغت 35 قبة مختلفة الأحجام، وتُعد ساحة المسجد هي الرئيسية لصلاة العيدين والاحتفالات والمناسبات الدينية بمحافظة البحر الأحمر.

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