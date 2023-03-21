الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ضياء رشوان: لم يحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين حديث حول «التزوير»

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، إنه دخل مجلس النقابة كعضو في عام 1982م، ولم يحدث في تاريخ النقابة حديث حول تزوير الانتخابات.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "هناك تخوفات في الحملات الانتخابية، وأحيانًا تكون التخوفات في مكانها، لكن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لا تتسامح ولن تتسامح مع هذا الأمر". 

 

وأضاف رشوان: "لم يحدث من أستاذ خالد ميري أو أنصاره التشكيك أو الرفض لهذه النتيجة، أتذكر أيضًا عندما خسرت أمام أستاذ يحيى قلاش، هذا الأمر شبيه بما حدث مع خالد البلشي، فهما من معسكر معارض صريح وفازا برئاسة النقابة". 

 

ولفت، إلى أنه في شهر أبريل 2016 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد لقاءً في قصر الاتحادية بخصوص تيران وصنافير، وحضر يحيى قلاش بصفته نقيبًا للصحفيين، وكانت المائدة الرئيسية للغداء عليها الرئيس السيسي وعلى يساره وزير الدفاع وعلى يمينه رئيس الوزراء، وعلى يسار رئيس الوزراء ياسر رزق، ومن الناحية الأخرى يحيى قلاش، وهو ما يؤكد أن الدولة تدرك أهمية النقابات.

من ناحيته، أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن نزاهة وشفافية انتخابات نقابة الصحفيين شهد بها كل شيوخ المهنة، وكان الشاهد الأول هو الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق الذي أشرف على اللجنة العليا.

ضياء رشوان انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين تزوير انتخابات خالد ميري

رئيس التحرير

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