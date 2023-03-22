كيف تستفيد الصين من أزمة انهيار بنك وادى سيليكون؟

كشفت صحيفة "اسيا تايمز" الصينية، كيف تستفيد الصين من أزمة انهيار بنك وادي سيليكون الأمريكي، حيث تتجه الأنظار إلى بنك الشعب الصيني في الوقت الذي تتجه فيه المشكلات المصرفية الأمريكية إلى العالمية.



وبحسب الصحيفة، فقد حاول يي جانج ، محافظ بنك الشعب الصيني ، طمأنة المستثمرين وزيادة الضغط على البنك في الوقت الذي كان يخططون موظفو البنك لقضاء اجازة في عام ٢٠٢٣.



وأضافت الصحيفة، أن التحرك المفاجئ لبنك الشعب الصيني (PBOC) في ٢٧ مارس الجاري، لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) للمؤسسات المالية بمقدار 25 نقطة أساس هو أول اعتراف رسمي بأن المشاكل من بنك وادي السيليكون (SVB) إلى Credit Suisse تمثل خطرًا واضحًا وقائمًا حتى على الصين بنسبة 5٪ بهدف النمو الاقتصادي.

جهود اوسع من جانب بكين

وعلاوة على ذلك، فإنه يشير إلى بدء جهود أوسع من جانب بكين للتخلص من أكياس الرمل الاقتصادية.



كما أن هناك بالفعل تلميحات إلى أن الاستهلاك لا يرتفع إلى السماء بالسرعة أو الحدة كما هو مأمول منذ أن ألغى الرئيس شي جين بينغ عمليات الإغلاق "صفر كوفيد،



ومع ذلك ، فإن تكثيف الرياح المعاكسة من الغرب هو آخر شيء تحتاجه يي الآن.

وهذا يعني توفير سيولة مستهدفة كافية فقط لتجنب حالات التخلف عن السداد ، ولكن ليس بالقدر الذي يعني تمكين نشاط الرافعة المالية الجديد، كما أن عمل التوازن هذا يأخذ المقعد الخلفي الآن لتحقيق الاستقرار في شركة China Inc مع عودة نفحة من عام 2008 إلى الأسواق العالمية.

ويقول الخبير الاقتصادي جوليان إيفانز-بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس: "سيوفر هذا قدرًا من الراحة المالية للبنوك الصينية الكبيرة والمتوسطة الحجم"، وقد يساعد ذلك أيضًا في خفض معدلات الإقراض بشكل طفيف.

وتضيف الخبيرة الاقتصادية جاكلين رونغ من BNP Paribas SA أن "التذبذب في السيولة بين البنوك قد ازداد حيث تشير الدلائل المبكرة إلى أن عملية الحصول على القروض في شهر مارس لا تزال قوية ومن المرجح أيضًا أن تزداد وتيرة إصدار سندات حكومية محلية خاصة في مارس وأبريل".

وعلى هذا النحو ، يعتقد رونج أن بنك الشعب الصيني قد يخفض نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في النصف الثاني من عام 2023.

وعلى الرغم من تعدد التفسيرات لانهيار SVB - بما في ذلك تحركات إلغاء القيود في الوقت المناسب بشكل رهيب في عام 2018 - إلا أن بصمات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي الأبرز في مسرح الجريمة المالية.