أحدث عبارات بوستات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

تصدرت بوستات تهنئة شهر رمضان 2023 قائمة بحث واهتمام الكثير من المصريين خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية، أن يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو غرة شهر رمضان الكريم 1444، وأن عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا، بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.

بوستات تهنئة شهر رمضان 2023

ويستعرض لكم "الدستور" باقة من أحدث بوستات تهنئة شهر رمضان 2023 لتقديم التهنئة والمعايدة للأهل والأصدقاء والأحباب بمناسبة حلول الشهر الكريم.

كل عام وأنت بخير الأحبّة، كل رمضان يجمعنا في خير يا غالي.

أحلى معايدة مني إليك يا أغلى الأحباب، أسأل الله أن يجمعنا في الخير.

كل رمضان وأنت حبي الأول والأخير، رمضان أحلى في وجودك.

مع اقتراب فرحة حلول رمضان، أدعو لك من كل قلبي أن يُديم عليك فضله، ويجعلك خير رفيق.

كل عام وأنت حبي الأكبر، أسأل الله في رمضان أن يديم علينا الحب والود.

أدام الله علينا الراحة والسكينة يا زوجي الغالي، كل عام وأنت بخير.

أسأل الله أن يهلّ عليك الشهر الكريم وأنت في طاعة ورضا وشكر لله.. أحبك.

أرسل لك تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والحب، أدامه الله علينا معًا.

عبارات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 رسمية

كما نقدم لكم باقة من أجمل عبارات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 رسمية لتقديم التهنئة لزملاء العمل والأصدقاء عبر السطور التالية:-

يسعدني أن أبعث إليكم “الاسم” بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وأن يجعله شهر خير وبركة على الوطن والشعب في ظل حياة آمنة مستقرة.

مبارك علينا وعليكم الشهر، وجعلنا وإياكم مما استكمل الأجر، ويسعد في يوم الحشر، وقيام ليلة القدر.

شهر الخير جانا، بالفرح والسرور أتانا، بالحب والتآخي روانا، والمغفرة والتوبة زكانا.

يسعدني أن أنشر لكم أطيب الأماني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأدعو الله أن يُعيده بالصحة والسلامة.

كل عام وانتم بخير، أوصيكم وإياي على عمل الصالحات، وتلاوة القرآن، وقيام الليل، والصدقات.

يسعدني أن أهنئكم جميعًا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا بالخير والسلامة.

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أفضل رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023 للأهل والأصدقاء

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