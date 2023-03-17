«هل هلاله».. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023 للأهل والأصدقاء

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ومع هذه المناسبة يزداد البحث على أفضل رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023، لذا نقدم في السطور التالية أبرز الرسائل والعبارات الخاصة بشهر رمضان.

أفضل رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023

رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سرائرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.

كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والرزق.

أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

من القلب أرسل إليكم تهنئة ملؤها الحب والدعاء لكم بقبول الطاعات والأجر الكبير، رمضان كريم للأصدقاء الغالين وأطيب القلوب.

اللهم كما رزقتنا الإسلام بغير حول منا ولا قوة، نسألك أن ترزقنا رحمتك ومغفرتك في شهر رمضان، وأن لا تخرجنا منه إلا وقد رضيت عنا، وغفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك، ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان .

يسعدني أن أبعث لكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعيا الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يجعله شهر خير وبركة .

هذه التهنئة مرسلة من قلب يحبكم، ويحب الخير لكم ، ويسأل الله أن يحفظكم ، وينير دربكم ، ويغفر ذنبكم، ويعتق رقابكم.. رمضان كريم علينا وعليكم .

الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان ، وكل رمضان وأنتم أجد عملا ، وأكبر أملا ، وألم شملا ، وأسعد حالا ، وأوفر حلالا ، وأريح بالا ، وإلى الفردوس أقرب منالا .

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