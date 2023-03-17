الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«رمضان بصحة».. هل هناك خطر على مرضى الضغط بسبب الصيام؟

مرضى الضغط
مرضى الضغط

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، حيث الصيام وقيام الليل، وبالتزامن مع هذه الأيام، يتساءل الكثيرين من مرضى الضغط عن تأثير صوم شهر رمضان عليهم.

يساهم الصيام خلال شهر رمضان في حدوث تغيرات في ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث إن الدراسات حول تأثير الصيام على ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم نادرة وقد أعطت نتائج غير حاسمة، وفقًا لما ذكره موقع «health.clevelandclinic» الطبي.

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هل يشكل الصيام خطر على مرضى الضغط؟

أوضح الخبراء أن الصيام مرتبط بالتغيرات في أنماط النوم اليومية والأنشطة وتوقيت العلاج، بالإضافة إلى حدوث تغيرات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بين مرضى ارتفاع ضغط الدم.

في كل عام يتعين على الأطباء والمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والضغط، أن يقرروا معًا القدرة على الصيام، والتكيفات العلاجية التي يتعين إجراؤها، وطرق المراقبة.

تظهر الأبحاث أن الصيام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الكولسترول والسيطرة على مرض السكري وتقليل الوزن.

أوضح الأطباء، أن أربعة من المخاطر الرئيسية لأمراض القلب هي ارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسكري والوزن، لذلك هناك تأثير ثانوي للصيام لمرضى الضغط.

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كما يمكن أن يؤدي الصيام إلى خلل في الإلكتروليت، وهذا يمكن أن يجعل القلب غير مستقر ويعرضة لعدم انتظام ضربات القلب وعدم انتظام الضغط.

أضاف الخبراء، أن الصيام بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع، يساعد في الحفاظ على وزن مثالي، بالإضافة إلى السيطرة على نسبة السكر بالدم، وانخفاض معدل الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يساهم في الحصول على صحة جيدة خلال أوقات الصيام.

وأكد الخبراء بضرورة تناول مريض الضغط وجبة السحور، والتي تحتوي على البقوليات "الفول" وكذلك الزبادى أو اللبن الرايب لكونهما يساعدا على عملية الهضم، حيث أن الكالسيوم يلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم، إضافة إلى أهميته في تعزيز صحة العظام، فمن المستحسن أن تقوم بتناول ثلاث حصص من منتجات الحليب بشكل يومي.

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