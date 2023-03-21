كيف نستقبل شهر رمضان الكريم؟.. داعية تجيب (فيديو)

أوضحت الدكتورة دينا أبوالخير، الداعية الإسلامية والواعظة بوزارة الأوقاف، كيف يتم استقبال شهر رمضان الكريم، قائلة: "إنه يجب على الفتيات والسيدات أن يعملن توازنًا في كل جوانب الحياة في شهر رمضان الكريم".

وأضافت أبوالخير، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى بعض السيدات بالانخراط والانفصال في العبادة عن بقية جوانب الحياة.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، أن البعض لا يجيد التعايش مع بقية جوانب الحياة أثناء العبادة، لافتة إلى أنه يجب على البعض أن يفهم ضرورة الموازنة بين الجانب الروحي والجانب النفسي والعلاقة مع الزوج والأولاد والبيت والأسرة وتفاصيل الحياة، معقبة: "هناك بعض الأمور تقل بعض الشيء، لكن لا يجوز أن نغلق على أنفسنا الغرفة طوال اليوم والانفصال عن حياتنا".