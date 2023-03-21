الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف نستقبل شهر رمضان الكريم؟.. داعية تجيب (فيديو)

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو الخير

أوضحت الدكتورة دينا أبوالخير، الداعية الإسلامية والواعظة بوزارة الأوقاف، كيف يتم استقبال شهر رمضان الكريم، قائلة: "إنه يجب على الفتيات والسيدات أن يعملن توازنًا في كل جوانب الحياة في شهر رمضان الكريم". 

وأضافت أبوالخير، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى بعض السيدات بالانخراط والانفصال في العبادة عن بقية جوانب الحياة. 

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، أن البعض لا يجيد التعايش مع بقية جوانب الحياة أثناء العبادة، لافتة إلى أنه يجب على البعض أن يفهم ضرورة الموازنة بين الجانب الروحي والجانب النفسي والعلاقة مع الزوج والأولاد والبيت والأسرة وتفاصيل الحياة، معقبة: "هناك بعض الأمور تقل بعض الشيء، لكن لا يجوز أن نغلق على أنفسنا الغرفة طوال اليوم والانفصال عن حياتنا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

«مساج ودعارة».. التحقيق مع 4 فتيات حولن ناديًا صحيًا لوكر لممارسة المتعة الحرام

وزير السياحة يستقبل وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية باليونان

وصول أول معدة نووية طويلة الأجل إلى ميناء الضبعة التخصصي

مدير «صحة الإسماعيلية» يتفقد وحدات ومستشفيات مركز القصاصين

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023 فى جميع الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل