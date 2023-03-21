قناة الناس تقدم بثا مباشرا للصلوات من كل مساجد العالم بصوت قراء مصر

انطلقت قناة الناس، اليوم الثلاثاء، فى ثوبها الجديد باستعراض خريطة برامجها الجديدة التي ستذاع طوال شهر رمضان.

وقال الإعلامى مهند السادات، إن قناة الناس فى ثوبها الجديد ستقدم وجبة برامجية دسمة على مدار الساعة طوال شهر رمضان، والتي من أهمها برنامج "سفراء دولة التلاوة حول العالم"، عن طريق بث مباشر للصلوات من كل مساجد العالم بصوت قراء مصر.

وأكد مهند، أن القناة ستقدم باقة من أفضل البرامج لمجموعة متميزة من العلماء والمفكرين والإعلاميين، أبرزهم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، والداعية الإسلامى مصطفى حسني، والدكتور عمرو الورداني، والدكتور ة نادية عمارة والشيخ خالد الجندى، والشيخ رمضان عبدالمعز، والقارئ أحمد تميم المراغى، والدكتور هاني تمام، والقارئ هاني الحسينى.

وتقدم القناة فى خريطتها، عددا من البرامج المهمة التى هدفها نفع الناس منهم برنامج "للفتوى حكاية"، لفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وبرنامج "دولة التلاوة"، للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والذي يتناول سيرة عمالقة دولة التلاوة، وبرنامج "رميم"، للداعية مصطفى حسني، و"قلوب عامرة" للدكتورة نادية عمارة، وبرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخان خالد الجندى، ورمضان عبدالمعز، وبرنامج "فتاوى الناس"، والذي يعالج قضايا الناس ومسائلهم الفقهية في مختلِف أمور دينهم ودنياهم، وبرنامج "مع التلاوة" ويهتم بتعليم القرآن الكريم مجودًا ومرتلًا، ومعرفة أحكام التجويد، ويقدمه القارئ أحمد تميم المراغى، والقارئ هاني الحسيني، وبرنامج "أجمل ما عندنا"، ويعرض خلاله التراث النادر لعلماء الأمة.

وتعرض القناة، برنامج "آيات بينات" بمشاركة علماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ويعرض البرنامج تفسير القرآن الكريم بلغةٍ سهلةٍ وبأسلوبٍ مباشرٍ يفهمه عموم الناس، وبرنامج "نبي الرحمة"، وتقوم فكرته على المزج بين التعريف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الاقتداء بها، مع بيان جملة من أحاديثه الشريفة وشرحها شرحا سهلا موجزا، ويقدمه الشيخ أحمد سيف الداعية الإسلامي، والدكتور ياسر عبد القادر، والدكتور أحمد نبوي، والدكتور محمد يحيى الكتاني.

وخصصت القناة برامج للأسرة والمرأة وللطفل، منها برنامج "حواء"، وهو برنامج فقهي دعوي وعظي، يستعرض للأحكام الشرعية والفقهية الخاصة بالنساء في كل ما يتعلق بأمور دينهن ودنياهن، وتقدمه الإعلامية زينب الخطيب، وبرنامج "البيت"، للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويتناول المفاهيم والأحكام والدلالات الشرعية المتعلقة بالأسرة، ويوضح مقومات الأسرة، وعوامل استقرارها، وكذلك برنامج "نون"، وهو مخصص للأطفال يقوم على التربية والتنشئة الفكرية الصحيحة، ويقدمه الإعلامي محمد المشد.

ومن البرامج التي تعرضها القناة برنامج "فكر"، والذي يقدم معالجة للفكر المتطرف والمغلوط، ويتم تقديمه من داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتعرض القناة برنامج "يومك فى رمضان" يهدف إلى تعريف المسلم بما يجب عليه في رمضان، ويقدمه الداعية الليبى أحمد الطلحي.

وتقدم القناة بثا مباشرا للصلوات من مختلف دول العالم بأصوات مصرية عن طريق ممثلي وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة حول العالم".

وتعرض "قناة الناس" مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، والذي يستعرض السيرة الذاتية للإمام الشافعي أحد أبرز اﻷئمة الذين رسموا معالم الفقه اﻹسلامي لقرون طويلة وقضى حياته بين مكة والعراق ومصر، فضلا عن مسلسلات تراثية منها "عصر الأئمة".

وقناة الناس، هي قناة فضائية تنشر الفكر الوسطي، وتتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، وتسعى إلى المحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، عبر مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.