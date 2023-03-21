الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التأمين الصحي بدمياط ينظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم اليوم، الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، الأمهات المثاليات من الموظفات بالفرع وعياداته، بحضور الدكتور محمد الرفاعى مدير الشؤون الطبية بالفرع  وأحمد الخياط، نائب مدير الفرع للشؤون المالية والإدارية. 

وأكد "مدير التأمين الصحى" على الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتى يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.
وسلم السيدات شهادات تقدير للأمهات المثاليات وهم: مزاج محمد شحاته، وعزة الشحات، وجيهان عوض، مثمناً جهودهم وعطاؤهم وتضحياتهم الكبيرة خلال حياتهم لأبنائهم وفى عملهم متمنيا لهم التوفيق.
وخلال التكريم، أوضح مدير التأمين الصحى أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها.

محافظ دمياط دمياط منال عوض أحداث دمياط مدير فرع التأمين الصحى بدمياط

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