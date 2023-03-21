سقوط شبكة لبيع وتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص فى عدة محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص بنطاق محافظات الجيزة وكفرالشيخ والبحيرة؛ لإدارتهم منظومات اتصالات لـ خدمات الإنترنت دون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام عدة أشخاص بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت (دون ترخيص)، والإعلان عنها وبيع الخدمة للجمهور، نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الجيزة وكفرالشيخ والبحيرة، وبمشاركة الجهات المختصة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك على النحو التالي:

في محافظة الجيزة تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وضبط بحوزته الأجهزة المستخدمة في إدارة شبكة خدمات الإنترنت في حالة التشغيل (26 أكسس بوينت – 36 أدبتور – راوتر – 5 نانو ستيشن – هاتف محمول يحتوى على رسائل وبيانات المشتركين).

في محافظة كفر الشيخ تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وضبط بحوزته الأجهزة المستخدمة في إدارة الشبكة في حالة التشغيل (8 سويتش توزيع و2 أكسس بوينت –21 راوتر مختلف الأنواع – 6 هارد ديسك كمبيوتر – 3 كيسة كمبيوتر – 4 طبق نانو ستيشن مختلف الأنواع والأحجام – جهاز لاب توب – 3 أنتنا خارجية – وحدة خارجية – طبق خارجي مزود بوحدة خارجية – 4 دفاتر خاصة بتحصيل اشتراكات الإنترنت للمواطنين – مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة).

وفي محافظة البحيرة تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة النوبارية، وضبط بحوزته الأجهزة المستخدمة في إدارة شبكة خدمات الإنترنت في حالة التشغيل (9 أجهزة ربط شبكة لاسلكية خارجى بالهوائيات – 6 أجهزة ربط شبكات لاسلكية خارجى - 6 راوتر مختلف الأنواع – 6 أكسس بوينت – 27 سويتش ماركات مختلفة و6 أجهزة حاسب آلي و3 لوحات مفاتيح كمبيوترومجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة).

كما تم ضبط شخصين وبحوزتهما الأجهزة المستخدمة في إدارة الشبكة في حالة التشغيل (8 أجهزة ربط شبكة لاسلكية خارجي بالهوائيات و2 أجهزة ربط شبكات لاسلكية خارجي و7 أجهزة كمبيوتر و4 شاشات كمبيوتر - 23 سويتش ماركات مختلفة – 22 أكسس بوينت – 2 راوتر – 4 لوحات مفاتيح كمبيوتر – لاب توب).

بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإنشاء وإدارة تلك الشبكات؛ لتوزيع خدمات الإنترنت "بدون ترخيص" على المواطنين مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.