عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023 فى جميع الدول العربية

يبحث العديد من المواطنين عن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023 بعد أن قرب علينا شهر رمضان حيث يوافق أول يوم فى رمضان يوم الخميس الموافق 23 مارس الجارى.

أول يوم رمضان 2023

وقد أعلن معهد البحوث الفلكية عن كل شئ خاص بالمواعيد لشهر رمضان 2023 ومن بينها عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023.

وأكد مركز البحوث الفلكية أن متوسط ساعات الصيام 15 ساعة بالإضافة إلى إعلان عدد الصيام فى العديد من البلدان وهى كالتالى:

عدد ساعات الصيام فى الدول أول يوم رمضان 2023