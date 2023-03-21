عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023 فى جميع الدول العربية
يبحث العديد من المواطنين عن عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023 بعد أن قرب علينا شهر رمضان حيث يوافق أول يوم فى رمضان يوم الخميس الموافق 23 مارس الجارى.
أول يوم رمضان 2023
وقد أعلن معهد البحوث الفلكية عن كل شئ خاص بالمواعيد لشهر رمضان 2023 ومن بينها عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023.
وأكد مركز البحوث الفلكية أن متوسط ساعات الصيام 15 ساعة بالإضافة إلى إعلان عدد الصيام فى العديد من البلدان وهى كالتالى:
عدد ساعات الصيام فى الدول أول يوم رمضان 2023
- جزر القمر يصوم المسلمون بها 12 ساعة و37 دقيقة.
- الصومال يصوم المسلمون بها 13 ساعة و27 دقيقة.
- اليمن يصوم المسلمون بها 14 ساعة و7 دقائق.
- السودان يصوم المسلمون بها 14 ساعة و8 دقائق.
- موريتانيا يصوم المسلمون بها 14 ساعة و15 دقيقة.
- قطر يصوم المسلمون بها 14 ساعة و15 دقيقة.
- سوريا يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.
- فلسطين يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.
- الأردن يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.
- لبنان يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.
- الكويت يصوم المسلمون بها 14 ساعة و30 دقيقة.
- سلطنة عمان يصوم المسلمون بها 14 ساعة و37 دقيقة.
- السعودية يصوم المسلمون بها 14 ساعة و41 دقيقة.
- الإمارات يصوم المسلمون بها 14 ساعة و41 دقيقة.
- البحرين يصوم المسلمون بها 14 ساعة و49 دقيقة.
- العراق يصوم المسلمون بها 15 ساعة
- المغرب يصوم المسلمون بها 15 ساعة و25 دقيقة.
- ليبيا يصوم المسلمون بها 15 ساعة و30 دقيقة.
- الجزائر يصوم المسلمون بها 15 ساعة و45 دقيقة.
- تونس يصوم المسلمون بها 15 ساعة و45 دقيقة.