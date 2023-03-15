عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2023 ومواقيت الصلاة

يحرص المسلمون مع اقتراب شهر الصوم معرفة عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان عبر المحرك العالمي “جوجل”، حيث يبحث آلاف من المواطنين عن عدد ساعات الصيام، لمعرفة هل يكون أول يوم صيام طويل أم قصير.

عدد ساعات الصيام أول أيام رمضان 2023

وينشر “الدستور” بهذا التقرير معرفة عدد ساعات الصيام أول رمضان ومواقيت الصلاة، وعدد ساعات الصيام آخر رمضان.

وسيحين موعد أول يوم رمضان لعام 2023 ، يوم الخميس الموافق يوم 21 مارس 2023، طبقا لما أعلن عنه المعهد القومي بالبحوث الفلكية ، وذلك انتظارًا لما سوف تعلنه دار الإفتاء المصرية في يوم التاسع والعشرين في شهر شعبان الجاري، ويعد هو يوم الرؤية.

ويصوم جميع المسلمون في مصر بتمام الساعة 13 ساعة و39 دقيقة، وستكون هذه المدة هي الأقصر بعدد ساعات الصوم.

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2023

صلاة الفجر: 04:29

صلاة الشروق: 05:56

الظهر: 12:02

صلاة العصر: 03:30

المغرب: 06:08

صاتة العشاء: 07:26

عدد ساعات الصيام آخر رمضان 2023

ويصوم جميع المسلمون أخر يوم رمضان لعام 2023، في يوم الخميس الموافق يوم 29 رمضان، وستبلغ عدد ساعات الصوم في آخر يوم رمضان ، 13 ساعة و34 دقيقة.

صلاة الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

صلاة الظهر: 11:54

العصر: 03:30

صلاة المغرب: 06:25

العشاء: 07:47

ساعات الصيام الأعوام الماضية

وفى العام الماضي عام 2022 وافق أول أيام رمضان في يوم السبت الموافق 2 أبريل، وأن بلغت عدد ساعات الصوم فيه حوالي 14 ساعة و 19 دقيقة.

وفى عام 2021 قد وافق هو أول أيام رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل وبلغت عدد ساعات الصيام فيه 14 ساعة و 41 دقيقة.

وفى عام 2020 أن بلغت عدد ساعات أول أيام رمضان، ما يقرب من عدد 15 ساعة و 13 دقيقة، وكان يوم الخميس 23 أبريل.

مفطرات الصيام 2023

ومن المعلوم أن جميع المسلمين في شهر رمضان ، سيصومون 30 شهرا، ويمتنع فيهم كل مسلم عن كافة المفطرات ، والتي قد أخبر عنها الدكتور محمد عبد السميع، بصفته أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أن الفقهاء عدوا أنواعا تكون من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.