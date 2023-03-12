موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لتحدد موعد بداية الشهر لأن الحسابات الفلكية التي تحدد موعد بداية شهر رمضان لا يتم بدأ الصيام بموجبها ولابد من استطلاع هلال شهر رمضان وإذا ثبت مولده يكون أول أيام شهر رمضان، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

حددت دار الإفتاء المصرية المسئولة عن تحديد موعد بداية الشهور العربية الإسلامية والمرتبطة بحركة القمر، موعد استطلاع هلال رمضان 2023 ميلاديًا- 1444 هجريًا، ليكون يوم 29 شعبان الجاري الموافق يوم الثلاثاء 21 مارس من عام 2023.

وإذا ثبت ميلاد هلال جديد يكون اليوم الثالث 22 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان، وإذ لم يولد الهلال يكون المتمم لشهر شعبان ، ويكون بداية شهر رمضان في اليوم الذي يليه، وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريًا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

ويولد هلال شهر رمضان 2023 مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023

تتغير عدد ساعات الصيام في شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره والتي قد تصل إلى ربع ساعة كما حدث في بعض السنوات الماضية مع تغير التوقيت بانتهاء فصل الشتاء وقدوم شهر الربيع الذي تتساوى فيه ساعات النهار بالليل.

وتصل عدد ساعات الصوم في بداية شهر رمضان إلى 15 ساعة 25 دقيقة، حيث يؤذن الفجر في بداية شهر رمضان الساعة 4:39 دقيقة، ويؤذن المغرب 6:15 دقيقة، بينما عدد ساعات الصوم في نهاية شهر رمضان 15 ساعة 30 دقيقة.