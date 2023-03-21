وزير الزراعة يلتقي أعضاء وحدة تنفيذ مشروع التجمعات التنموية الزراعية بسيناء

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأعضاء وحدة متابعة وتنفيذ مشروع التجمعات التنموية الزراعية بسيناء خلال اجتماعها الأول وذلك بحضور ممثلي جميع الوزارات والهيئات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد القصير تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالإسراع في تنمية سيناء، مؤكدًا أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت تنمية أرض الفيروز.

وقال إن الدولة تسعى لدفع قاطرة التنمية الحقيقية على أرض سيناء، حيث تعتبر التجمعات التنموية واحدة من أهم النماذج، التى تنشئها على الطبيعة لتجسد أولى خطوات التنمية والتعمير الحقيقى على أرض وسط سيناء، مشيدًا بجهود كل مؤسسات الدولة المشاركة في تنمية وتعمير سيناء وفى مقدمتها القوات المسلحة التي تقود معركتي الحرب على الإرهاب وكذلك التنمية

القصير طالب بإيجاد حلول غير تقليدية للانتهاء من إنشاء التجمعات التنموية وكذلك الإسراع في إنشاء مراكز الخدمات الزراعية باعتبارها داعم رئيسي للتجمعات التنموية الزراعية.

كما وجه وزير الزراعة مراكز بحوث الصحراء والهيئات التابعة للوزارة بأن تقدم كل الدعم للمزارعين بالتجمعات التنموية سواء من ناحية اختيار التراكيب المحصولية المباشرة وكذلك التوصيات الارشادية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والتربة وظروف المناخ وايضا التواجد الدائم مع المزارعين في سيناء.