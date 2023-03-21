الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أنا ماما يلا».. السفارة الألمانية بالقاهرة تهنئ المصريين بعيد الأم

عيد الأم
عيد الأم

هنأت السفارة الألمانية لدى القاهرة المصريين واحتفالهم بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك «نحتفل اليوم بعيد الأم في مصر وكل التقدير والاحترام لكل الأمهات وهن مصدر الإلهام والقوة في الحياة».

وأشارت السفارة إلى أن ألمانيا تحتفل بعيد الأم منذ عام 1923 ولكن في يوم آخر من السنة حيث يعود هذا العيد إلى الأمريكية الناشطة في مجال حقوق المرأة آنا جارفيس، إذ أعلنت عن عيد لكل الأمهات رغبة منها في إحياء ذكرى والدتها المتوفاة عام 1905.


 ووجهت رسالة إلى الأمهات المصريات قائلة: «كل عام وأنتن أمهات عظيمات».

وأرفقت السفارة صورة للفنانة المصرية إنعام سالوسة من فيلم الحرب العالمية الثالثة مكتوب عليها “أنا ماما يلا”.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏تحتوي على النص '‏أنا ماما بلا‏'‏‏
الأم عيد الأم القاهرة السفارة الألمانية لدى القاهرة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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