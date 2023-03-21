اليوم.. لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون الصناعة الموحد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتشهد جلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة بين أعضاء مجلس النواب ووزير التعليم العالى أيمن عاشور.

وتشهد الجلسة العامة 141 أداة رقابية منها مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وكان قد رفع أمس الإثنين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب امس الاثنين، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

كما شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وشهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمد والمشايخ وتعجيل صرف العلاوة الدورية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.

