أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى اليوم أدخلت الفرحة بقلوب 85 أسرة مصرية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات وبخاصة القطاعات التي كانت تخلو من العنصر النسائي مثل القضاء والمناصب القيادية بالدولة.

المساواة بين الرجل والمرأة

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى تحقيق المساواة في الأجر والمناصب بين الرجل والمرأة بضمان عنصر الكفاءة لدى الطرفين.

دعم الدولة للمرأة

وأضاف في حديثه، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن جزء من الغارمات والغارمين أدخل الفرح بقلوب 85 أسرة مصرية، وهذا القرار دليل الجانب الإنساني لدى الرئيس.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن تكون المرأة المعيلة لديها فرصة دخل ثابتة، ولهذا تم تمويل عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة حياة كريمة لضمان حياة سوية للأسرة.