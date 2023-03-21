الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى اليوم أدخلت الفرحة بقلوب 85 أسرة مصرية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات وبخاصة القطاعات التي كانت تخلو من العنصر النسائي مثل القضاء والمناصب القيادية بالدولة. 

المساواة بين الرجل والمرأة

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى إلى تحقيق المساواة في الأجر والمناصب بين الرجل والمرأة بضمان عنصر الكفاءة لدى الطرفين.

دعم الدولة للمرأة

وأضاف في حديثه، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن جزء من الغارمات والغارمين أدخل الفرح بقلوب 85 أسرة مصرية، وهذا القرار دليل الجانب الإنساني لدى الرئيس. 

وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن تكون المرأة المعيلة لديها فرصة دخل ثابتة، ولهذا تم تمويل عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة حياة كريمة لضمان حياة سوية للأسرة.

أكرم القصاص تمكيين المرأة المصرية اكسترا نيوز حديث الاخبار قرارات الرئيس اليوم

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يوم المرأة المصرية

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