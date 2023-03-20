الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف العشري: المنطقة تشهد تحولات جيوسياسية هي الأولى منذ 3 عقود

الصحفي أشرف العشري
الصحفي أشرف العشري

علق الكاتب الصحفي، أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، علي طبيعة التطورات السياسية التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط مؤخرًا، بعد التقارب السعودي الإيراني وعودة العلاقات المصرية التركية.

وقال “العشري” خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن ما حدث في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام هي تحولات جيوسياسية لم تحدث منذ ثلاثين عاما، أي منذ غزو صدام حسين للكويت.

وتابع: "لم نر حالة السباق المحمومة في 6 أشهر نحو إمكانية الاندفاع نحو الاستقرار في الإقليم، واستيعاب كثير من الدروس لدى دول كثيرة في المنطقة».

وتابع: «أهم حدثين في نهاية العام الماضي والحالي هو التقارب الإيراني السعودي بغطاء صيني، والمصافحة الشهيرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجب أردوغان في قطر».

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