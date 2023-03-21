الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023

سعر اليورو
سعر اليورو

يحظى سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023 بنسب عالية من المشاهدات عبر محرك جوجل البحثي، وذلك في إطار الاضطرابات التي تشهدها أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في العديد من البنوك المصرية، حيث استقر اليورو الأوروبي عند 33.11 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023

يمكن متابعة سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023 على موقع "الدستور" الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء، حيث يحدث أسعار الصرف داخل البنوك العديد من العملات، وإليكم الأسعار بالتفصيل من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية:

سجل اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي في بنك الكويت الوطني إلى 32.79 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل اليورو الأوروبي نحو 32.80 جنيه للشراء و33.19 جنيه للبيع.
 

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 مارس 2023 فى محلات الصاغة المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

في المصرف المتحد وصل اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 32.70 جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي استقر اليورو الأوروبي عند 32.79 جنيه للشراء و33.41 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس قدر اليورو الأوروبي بنحو 32.79 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع.

في بنك مصر يمكن تداول اليورو الأوروبي بنحو  32.69 جنيه للشراء و33.03 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل اليورو نحو 32.79 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل اليورو إلى 32.69 جنيه للشراء و33.10 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل اليورو نحو 32.79 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الاثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية


في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل اليورو الأوروبي نحو 32.93 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل اليورو الأوروبي إلى 32.76 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي سجل اليورو الأوروبي نحو 32.90 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع.

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