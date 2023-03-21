سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023

يحظى سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023 بنسب عالية من المشاهدات عبر محرك جوجل البحثي، وذلك في إطار الاضطرابات التي تشهدها أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في العديد من البنوك المصرية، حيث استقر اليورو الأوروبي عند 33.11 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023

يمكن متابعة سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الثلاثاء 21-3-2023 على موقع "الدستور" الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء، حيث يحدث أسعار الصرف داخل البنوك العديد من العملات، وإليكم الأسعار بالتفصيل من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية:

سجل اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي في بنك الكويت الوطني إلى 32.79 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل اليورو الأوروبي نحو 32.80 جنيه للشراء و33.19 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد وصل اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 32.70 جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي استقر اليورو الأوروبي عند 32.79 جنيه للشراء و33.41 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس قدر اليورو الأوروبي بنحو 32.79 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع.

في بنك مصر يمكن تداول اليورو الأوروبي بنحو 32.69 جنيه للشراء و33.03 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل اليورو نحو 32.79 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل اليورو إلى 32.69 جنيه للشراء و33.10 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل اليورو نحو 32.79 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل اليورو الأوروبي نحو 32.93 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل اليورو الأوروبي إلى 32.76 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي سجل اليورو الأوروبي نحو 32.90 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع.