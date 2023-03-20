إيلاريا حارص: توجيهات الرئيس باحتفالية الأم المثالية تدعم مسيرة المرأة في بناء المجتمع

ثمنت النائبة إيلاريا حارص عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، مؤكدة أنها جاءت تأكيدا على تمكينها ودعم مسيرتها لاستكمال جهود التنمية.

وتابعت حارص في بيان صادر عنها أن الاهتمام بالمرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، حتى أصبحت شريكا فعالا في بناء المجتمع، منوهة أن هذا الاهتمام غير المسبوق جاء بعد تهميشها سابقا ولكن الرئيس غير هذا الأمر.

وأردفت أن احتفالية يوم المرأة المصرية تعد تقليد وطني نشهده كل عام وفاءا لها ولدورها في بناء أسرتها وظهيرا لوطنها بما قدمته من بطولات، ويؤكد أن الدولة تمضي قدما نحو تمكينها إيمانا بدورها الوطني .

ونوهت إلى إصدار الرئيس السيسي عدد من القرارات الداعمة أبرزها إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

وأكدت عضو مجلس النواب أن تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية سيكون له دور كبير في تعزيز مساهمتها في توطين الصناعة الحديثة في مصر.