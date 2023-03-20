الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تحتفل بتخرج المديرين التنفيذيين من الأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفلت هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين، بتخرج الثلاثة مجموعات الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بمهارات القيادية المتقدمة للمديرين التنفيذيين بالهيئة، والذي تم تنفيذه بالأكاديمية الوطنية للتدريب؛ بهدف تنمية مهارات وقدرات قيادات الهيئة، وتطوير مهارات الشخصية، وتنمية التخطيط الإستراتيجي، وكيفية إدارة الأزمات وغيره.

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وكرمت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، رفقة اللواء إيهاب حامد، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، أكثر من ١٥٠ متدربا من المديرين التنفيذيين بعد اجتيازهم التدريب بنجاح.

وخلال كلمتها، أثنت مساعد رئيس الهيئة على كفاءة التدريب، وحسن التنظيم الذي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورحبت باستمرار التعاون معها؛ كونها أحد الشركاء الوطنيين في مجال تنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، والتي تسعى دوماً إلى تحقيق التميز والرقي من خلال تعميق الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية؛ للارتقاء بنظم العمل، ومواكبة أحدث التقنيات والمهارات العلمية، التي تسهم في تحقيق التطور المؤسسي.

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وخلال كلمته، أكد مستشار العلاقات الحكومية للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن الأكاديمية ترحب بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية، والمؤسسات الرسمية، من خلال تقديم برامج معتمدة لدعم أهداف التطوير المؤسسي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.  

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة؛ للعمل على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتشجيعهم على التطور المهني والابتكار، وتحقي التميز المؤسسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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