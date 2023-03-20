وزير الطيران يعتمد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها ومتابعة آلية العمل

ترأس الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة العليا الدائمة للسلامة الجوية، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران لشئون النقل الجوي وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات التابعة للوزارة وكذلك الجهات المعنية بالسلامة الجوية داخل قطاع الطيران.

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى باعتماد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها ومتابعة تنفيذ خطة العمل الملحقة بها لمواكبة متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأكد الفريق محمد عباس خلال الاجتماع أهمية وضع معايير وطنية تتوافق مع المتطلبات والتشريعات الموصي بها والصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" للوصول إلى المؤشرات العالمية فيما يتعلق بأمور السلامة الجوية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني للسلامة وضرورة تطبيق إستراتيجيات فعالة و قواعد تنظيمية في مختلف أنشطة الطيران ووضع جدول زمنى لخطة العمل لتحقيق النتائج المرجوة منها .

هذا وقد استعرض الطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران للنقل الجوي مهام الخطة الوطنية للسلامة الجوية ومعاييرها واللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بسلامة الطيران وما يتبعها من إجراءات، وكذلك الموقف الحالى لأداء السلامة الجوية في ضوء التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوى، ووضع آلية عمل مناسبة للتغلب على التحديات وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن جانبه، استعرض الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني أهمية تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة قبل عام 2024، وآلية ترتيب الأولويات والتحديات التنظيمية والقرارات والتوصيات وعوامل التحليل وفقًا للتشريعات الدولية والثقافة الإيجابية للسلامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الطيران المدني بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة للوصول إلى نتائج أكثر إيجابية في أقرب وقت ممكن.