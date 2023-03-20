نائبة «حماة الوطن»: الأم المصرية ستظل دائما مصدر السعادة والمحبة

شاركت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في الاحتفالية الخاصة بتكريم للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 بحضور الرئيس عبـدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات.

وثمنت نيفين حمدي، في بيانها اليوم، قرارات الرئيس اليوم خلال حفل التكريم والتي تضمنت عددًا من القرارات استكمالًا لمسيرة دعم المرأة المصرية تتمثل في إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات؛ بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة؛ بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء، وأنشطة مستدامة مدرة للدخل و تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجمعات الصناعية؛ بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر ومتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر و حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل وأخيرا إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وهنأت النائبة جميع أمهات مصر العظماء بمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل به العالم العربي، في 21 مارس من كل عام، في تقليد سنوي لتكريم الأمهات والاعتراف بدورهن في تنشئة الأجيال، وبناء المجتمعات والأوطان.

وقالت النائبة: “كل عام وكل أم في وطننا الغالي بالف خير وصحة وسعادة، كل عام وأنتي أم عظيمة ملهمة مكافحة وخير سند وعون لابناءك ووطنك الحبيب كل عام وأنتِ مربية ومعلمة.. كل عام وكل أم مصرية بخير”.

وأكدت أن المرأة المصرية شريك أساسى في التنمية والبناء، ومثال يحتذى به فى العطاء والتضحية من أجل وطنها، قائلة: "كل الشكر والتقدير والعرفان والحب لكل أم مصرية وعربية مربية الأجيال، والقدوة لابنائها وبناتها"، مضيفة: “ستظلين دائما مصدر السعادة والعطاء والمحبة فالأم ستظل دائمًا هى عماد الأسرة، تُعطي الجميع دون أن تنتظر أي مقابل”.

جدير بالذكر أن مصر وعدة دول حول العالم يحتفلون في 21 مارس من كل عام بـ"عيد الأم"، الذي يتزامن مع حلول فصل الربيع وهو فصل العطاء والصفاء والخير، ويختلف موعد الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى.