«عليا الخدمات الطبية» بالإسماعيلية تناقش مستجدات التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تقديره لجهود اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بالإسماعيلية، التي تضم عضويتها جميع الهيئات والمؤسسات المقدمة للخدمات الطبية، مُثمنًا التنسيق والتكامل الذي تسعى إليه جميع الجهات لتقديم الخدمات الطبية في نطاق تطبيق معايير الجودة الطبية والحماية للمواطن.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الطبي للمحافظة الذي يضم ممثلي هيئة الرعاية الصحية، هيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مديرية الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، جامعة قناة السويس ومستشفى أورام الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسام أبوساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، د.عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد بركات مدير عام التأمين الصحي، وعدد من القيادات الصحية بالإسماعيلية.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع مُرحِبًا بأعضاء اللجنة الموقرة، ومُثمنًا جهودهم وتكاتفهم للوصول بالمنظومة الصحية بالإسماعيلية لهذه الدرجة من التكامل، والعمل على تذليل كافة العقبات أولًا بأول لتقديم خدمة متميزة للمواطن، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة الإسماعيلية.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن تجربة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية حققت التنوع والتنافس في تطبيق معايير الجودة، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه على أرض الواقع من إنجازات في المنظومة الصحية نتيجة تبني محافظ الإسماعيلية واللجنة العليا للخدمات الطبية فلسفة العمل على حل المشكلات فور رصدها، مؤكدًا أن نجاح التجربة سيكون من محافظة الإسماعيلية.

وفي كلمته، وجَّه د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على دعوته لحضور المجلس الصحي بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة الإسماعيلية لبدء جولته بعد تولي مهام عمله رئيسًا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يأتي لأنها من المحافظات الأولى التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولها خصوصية تنفرد بها نظرًا لوجود جامعة قناة السويس ومستشفياتها مما يجعلها تجربة رائدة.



وأضاف طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، تعد أحد أهم المشروعات القومية، والتي تعني بصحة المواطن المصري، موضحًا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على ضمان جودة الخدمة الطبية، وتعد المعيار الأهم في منظومة الصحة، كما أن تطبيق معايير الجودة تشمل المنشأة كلها وتعمل على تقليل المخاطر.

وأوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيه محافظ الإسماعيلية منذ الاجتماع الأول بالتعاون مع جامعة قناة السويس والعمل بشكل جاد نحو انضمام مستشفى أورام الإسماعيلية.

أضاف أنه من الأخبار السارة التي تضيف للمنظومة الصحية بالإسماعيلية، اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مستشفى أورام الإسماعيلية، وسيبدأ فورًا التسجيل في التأمين الصحي الشامل لتسهيل تقديم الخدمات لمرضى الأورام دون عناء.

وأوضح د. أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، أن محافظ الإسماعيلية وجَّه منذ الاجتماع الأول للجنة، بتعاون جامعة قناة السويس نحو إعداد كتيب للخطوات، ليكون نموذج للمحافظات التي بها جامعة ومستشفيات جامعية يوضح تعاون جميع الجهات لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم بالفعل تأهيل أكثر من نصف المنشآت الطبية لجامعة قناة السويس، وجاري تجهيز باقي المنشآت القائمة، بالإضافة إلى اعتماد الرسومات الهندسية للمباني الجديدة الجاري إنشائها طبقًا للمواصفات المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنها مبنى كامل للعيادات الخارجية، مبنى الجراحات التخصصية، مبنى لجراحات الأطفال، إضافة إلى استعداد المستشفى التخصصي بعد استيفائه لعدة ملاحظات للاعتماد والتسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جهته، أوضح الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هناك اجتماعات مستمرة بين مقدمي الخدمة بالمنظومة الصحية، من خلال المحافظة، ويتم التنسيق التام بين مقدمي الخدمة لعمل role model يتم استنساخه في باقي المحافظات الكبيرة؛ لتمهيد الطريق أمام مقدمي الخدمة بباقي المحافظات للدخول للمنظومة، مشيرًا أنه بحلول نهاية يونيو القادم ستكون جميع المنشآت الصحية بالإسماعيلية معتمدة طبقًا للمعاير، موجهًا الشكر للدكتور علي حطب مدير عام مديرية الصحة على الجهد المبذول في إعداد جميع المنشآت لدخولها المنظومة.

وأكد د.علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن مستشفى التل الكبير بصدد الدخول في المنظومة قريبًا، وستقارب المجمع الطبي بالإسماعيلية، إضافة مستشفيات القصاصين وفايد، وهناك العديد من المستشفيات والوحدات التي ستدخل الخدمة مما ستحدث زخم في المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن وجود الدعم الكامل من محافظة الإسماعيلية لتحقيق هدف الدولة في تقديم الخدمة الصحية بشكل مميز، ومشاركة الخبرات بين جميع الجهات، أفاد المنظومة الصحية تحت سقف معايير الجودة في تطبيق السلامة والأمل للمريض.

وأكد بشارة أن الغرض الرئيسي من عمل اللجنة، هو نجاح المنظومة الطبية الموجودة بالإسماعيلية، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى الأورام، وأن المستشفيات الجامعية هي ثروة يجب الحفاظ عليها.

في نهاية اللقاء أوضح محافظ الإسماعيلية أن تغيير ثقافة المواطن ودعم الثقة في المنظومة التأمين الصحي الشامل أهم تحديات تطبيق المنظومة وسيتم ترسيخها من خلال تطبيق معايير الجودة وتقديم الخدمات الطبية بشكل مميز، مضيفًا أن الهدف الأساسي للمنظومة الصحية بالإسماعيلية هو خدمة المواطن وتوفير كافة الخدمات الصحية للمريض بجودة أعلى، مشيرًا لضرورة استمرار الخدمة الطبية بكافة المستشفيات لجميع المواطنين.

واختتم بشارة أن هدفنا جميعًا هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف لأي أسباب، ولا بد من مواصلة العمل على مدار ٢٤ ساعة للسهر على رعاية المرضى.