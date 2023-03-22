قبل عرض «الكتيبة 101».. بطولات حققها رجال القوات المسلحة أثناء العملية الشاملة سيناء 2018

كانت العملية العسكرية الشاملة سيناء2018 بمثابة الضربة التي قسمت ظهر اللإرهابين، فهي السبب الرئيسي في تطهير تلك البقعة الغالية من أرض مصر من القتلة والمجرمين الذين كانوا ينفذون عملياتهم الخسيسة من حين لآخر ضد قوات الجيش والشرطة، وهذا ما سترصده تفاصيل مسلسسل “الكتيبة 101”، الذي يستعرض عددا من البطولات لخير أجناد الأرض.

كان لدي القوات المسلحة خطة للقضاء على الإرهاب، بالفعل نفذتها قوات الجيش على أرض الواقع في 9 فبراير عام 2018، حينها بدأت المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية بهدف إحكام السيطرة علي المنافذ الخارجية للدولة وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي يتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.

استمرت تلك العملية الخاصة بتطهير سيناء من الإرهاب، فتمكنت القوات الجوية حينها من استهداف وتدمير 66 هدف تستخدمه العناصر الإجرامية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة، وقامت بالقضاء على 16 عنصر تكفيري، واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة و2 سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وتمكنت قوات الجيش من تدمير 3 مخازن عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزى عسكري، وتدمير 6 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدان وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة من قدرتها على رصد وتدمير (60) هدف للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات استخباراتية حول هذه الأهداف، والقضاء على (12) فرد من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، والقبض على (92) من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في 14 فبراير 2018، دمرت القوات الجوية (11) هدف بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية والهروب من القوات القائمة بالمداهمة، والقضاء على عدد (15) عنصر تكفيري خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم.

اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير عدد (38) من الحفر وخنادق المواصلات التي تستخدمها العناصر الإرهابية للوقاية من القوات بمناطق العمليات، والقبض على (153) فرد من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في 11 مايو لعام 2022، نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لعمليات الجيش المكثفة في سيناء عقب إحباط الهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه غرب سيناء، ومن خلال الصور كشف الجيش عن ضرباته الجوية على أوكار الإرهابيين عقب الحادث الإرهابي، حيث أعلن المتحدث العسكري ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

فى 7 مايو 2022، قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

في 19 مايو 2022، تمكن أحد الارتكازين التابعين لوزارة الداخلية بمنطقة التلول بشمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحاري ضد أفراد الكمين، وتبادلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه والعثور بحوزته على حزام ناسف و2 قنبلة يدوية وسلاح آلي و4 خزينة خاصة به 112 طلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.