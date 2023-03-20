الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: العفو عن الغارمين لفتة إنسانية للسيسي وجزء من استراتيجية الجمهورية الجديدة

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية.

وثمن الكحيلي في بيانه اليوم، قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات من مراكز الإصلاح والتأهيل، قبل شهر رمضان المبارك، والبالغ عددهم 85 نزيلا.

وقال الكحيلي إن قرارات العفو عن الغارمين والغارمات إلى جانب قرارات العفو الأخرى التي تصدر من حين لآخر عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يؤكد حرص واحترام الدولة لحقوق الإنسان، وتغليب روح القانون عن العقوبات، ما يثبت أن مصر تعيش بالفعل عهد جمهورية جديدة، بناء الإنسان أهم أعمدتها.

وأوضح أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن الغارمين والغارمات، يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة على أسرهم، وتخفيف وطأة الديون عنهم، وجزء من استراتيجية الدولة للوقوف إلى جانب الأسر المصرية.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن الغارمين وقد تكررت في مناسبات مختلفة، مشيدا أيضا بجهود وزارة الداخلية في هذا الأمر، والسعي دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسر المعيلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارمة.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الإثنين، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

يأتى ذلك في ضوء تأكيدات الرئيس بمعالجة أسباب الغرم، حيث سبق ووجه بإنشاء المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات كما سبق وأفرج عن الكثير من الغارمين من المحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

احتفالية يوم المرأة المصرية الإصلاح والتأهيل الأم المثالية الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن الغارمين والغارمات النائب مصطفى الكحيلى

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