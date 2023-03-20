تأهل آية أيمن البطلة البارالمبية إلى بطولة العالم للسباحة بمدينة مانشستر

تأهلت آية أيمن لاعبة منتخب مصر للسباحة البارالمبية من بطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية التي تقام بمدينة شيفيلد الإنجليزية إلى بطولة كأس العالم التي ستقام بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وتأهلت آية أيمن بطلة مصر في السباحة البارالمبية في ثلاث سباقات 50 متر، و 100 متر حرة، و100 متر برست، وذلك بعد تحطيم رقمين إفريقيين في سباق 50 و 100 متر حرة.

وكانت بعثة المنتخب المصري البارالمبي للسباحة قد وصلت منذ أيام إلى مدينة شيفيلد للمشاركة في بطولة كأس العالم المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس، والتي يشارك بها 304 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة لعدد 111 لاعبا ولاعبة محليين من 72 ناديًا.

ويترأس بعثة المنتخب المصري الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة، وعماد الدين عادل مدبولي مدربًا وإداريًا، والدكتور هاجد هاني العنتبلي طبيبًا، بالإضافة إلى أربعة لاعبين وهم: ”ملك حسين وآية الله أيمن وزياد هشام ويوسف محمد السيد”.