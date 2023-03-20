رئيس مجلس النواب يستقبل النائبات للتهنئة

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على استقبال عدد من النائبات لتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، حيث أعرب رئيس المجلس عن اعتزازه وتقديره للمرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة رمز العطاء والتضحية، فهي "الأم والزوجة والابنة والأخت" التي تقوم بدورها بدون ملل أو كلل في بناء الوطن.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه منذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يحرص على دعم المرأة من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفى الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، حتى أصبحت المرأة المصرية نموذجًا يُحتذى به في جميع المحافل الدولية وفى شتى المجالات.

كما أشاد رئيس المجلس بالدور الفاعل للنائبات، مؤكدًا أنهن استطعن بحق أن يكن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية من خلال المشاركة في أنشطة المجلس.

من جانبهن، أعربت النائبات عن بالغ سعادتهن وتقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهات الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بتمكين المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها.

من جانبها، اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون شريكًا أساسيًا في وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها في العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها كركن رئيسي لنهضة الأمة.

ولفتت "هلالي"، إلى أن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي وقرينته، تعد تقليدًا وطنيًا نشهده كل عام وفاءً لها ولدورها في بناء أسرتها وظهيرا لوطنها بما قدمته من بطولات، والذي يعطي دلالة إيجابية بما يؤمن به الرئيس من قناعة بدورها وتأكيده الدائم باحترام المرأة وتقدير دورها، وأن حمايتها هو واجب وطنى والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في البشر دون تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية، والمشاركة في سوق العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية.