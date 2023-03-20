إصابة طالب سقط من القطار بقرية ميت القائد بالعياط

أصيب طالب باشتباه كسر بالفخذ اليسرى إثر سقوطه من القطار بمحطة قطار قرية ميت القائد بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من القطار بمحطة قطار قرية ميت القائد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط طالب يدعى "محمد أحمد طه" 22 سنة، طالب بكلية العلوم، مما تسبب في إصابته باشتباه كسر بالفخذ اليسرى جرى نقل المصاب إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.